Stiri pe aceeasi tema

- Lira turceasca a inregistrat, in ultimele saptamani, cea mai abrupta scadere din istoia piețelor emergente, iar semnele unei reveniri nu se vad inca. Lira turcească a pierdut vineri 17% din valoare în fața dolarului, aceasta fiind cea mai mare scădere de la criza bancară din…

- Guvernele Olandei si Turciei au decis reluarea relatiilor diplomatice formale, dupa ce Olanda si-a retras ambasadorul din Turcia in luna februarie, a declarat Stef Blok, ministrul olandez de Externe, citat de Reuters.

- Lugojenii prefera insulele grecesti pentru petrecerea concediului de odihna. Una dintre cele mai mari agentii din tara, Christian Tours, a anuntat un top al destinatiilor preferate de lugojeni in 2018. Cei mai multi au ales insula Zakyntos pentru petrecerea concediului, locul doi in topul preferintelor…

- Observatorii europeni spun ca alegerile din Turcia nu au fost echilibrate, opoziția neagand condiții egale cu puterea. OSCE a transmis, luni ca Erdogan, presedintele in exercitiu, si partidul de guvernamant s-au bucurat de avantaje necuvenite, scrie Reuters. ”Restrictiile pe care noi le-am constatat…

- Analiștii economici apreciaza ca ce se intampla acum in Turcia seamana cu colapsul financiar din Grecia de acum cațiva ani și ca economia turceasca s-ar putea contracta cu 10%-20%. Banca centrală a Turciei a reușit, săptămâna trecută, să stopeze prabușirea lirei,…

- Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite a condamnat miercuri Israelul pentru folosirea excesiva a fortei impotriva civililor palestinieni, informeaza Reuters. Adunarea, ale carei rezolutii nu sunt obligatorii, i-a cerut secretarului general al ONU, Antonio Guterres, sa recomande un mecanism…

- Portarul tunisian Mouez Hassen este acuzat ca a simulat accidentari in amicalele cu Portugalia și Turcia pentru a le permite jucatorilor musulmani sa se hidrateze și sa manance la marginea terenului. Tunisienii și-au gasit refugiul pentru a fenta postul negru impus de Ramadan in meciurile de pregatire.…

- Frumoasa blonda din Targu Jiu a avut parte de un rasfaț de multe stele in Turcia! Indragita interpreta de muzica populara a plecat pentru cateva zile in Antalya, acolo unde a fost cazata intr-un resort de lux in care nu i-a lipsit nimic, cei de acolo avand grija ca Maria Constantin sa se…