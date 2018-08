Stiri pe aceeasi tema

- Proaspata mamica Adelina Pestrițu trece prin cea mai frumoasa perioada din viața ei alaturi de micuța Zenaida Maria și de iubitul ei, Virgil, bucurandu-se de momente minunate, de zambete și fericire nemarginita.

- Donald Trump a declarat stare de catastrofa naturala in California si a dispus deblocarea unui ajutor federal in lupta impotriva incendiilor ce devasteaza acest stat situat in sudul Statelor Unite, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP.Presedintele american a dispus ”un ajutor federal care sa…

- El a facut aceste declaratii la inmormantarea unei femei si a fiului acesteia de 11 luni - la Sarkisla, in provincia anatoliana Sivas -, care au fost ucisi intr-un bombardament atribuit rebelilor kurzi. 'Fratii mei, stiti cat de sensibil sunt in ceea ce priveste pedeapsa cu moartea. Odata ce este…

- Farsa Mondialului: nemții au anunțat ca Erdogan le-a trimis pachet tricourile cu autograf lui Ozil și Gundogan și le-a cerut internaționalilor germani sa nu-l mai numeasca "Președintele meu". Nemților le-a ramas umorul. Site-ul der-postillon.com a furnizat o informație-șoc, iar media din Europa, printre…

- Dupa ce i-a adus pe Kamer Qaka și Olimpiu Moruțan, FCSB se pregatește de inca un transfer. Presa din Turcia scrie ca fundașul stanga Iasmin Latovlevici, 32 de ani, va semna pe 1 iulie cu FCSB. Lato, care a venit la Galatasaray in vara lui 2017, va deveni liber de contract pe 30 iunie, iar turcii scriu…

- Cursul valutar din 26 iunie aduce vești bune despre leu. Moneda naționala este in creștere in raport cu principalele monede: euro și lira, dolar și franc elvețian. Moneda naționala se apreciaza luni, 26 iunie, conform cursului bnr.

- Presedintele american Donald Trump si-a laudat calitatea pieptanaturii sale, ironizandu-i pe cei care afirmau in timpul campaniei sale ca ar purta o peruca, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Acesta este unul din marile mele atuuri. Toata lumea spunea ca parul meu este fals, ca nu era al…

- In ultima luna moneda naționala a Turciei s-a devalorizat cu peste 16% fața de principalele valute. Și fața de leu, lira turceasca a pierdut aproape 20% de la inceputul anului și pana in prezent. Ieri, in cadrul unui miting, președintele Erdogan le-a cerut cetațenilor turci sa-și investeasca valuta…