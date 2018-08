Stiri pe aceeasi tema

- Lira turceasca s-a depreciat marti fata de dolar, investitorii analizând eforturile Turciei de a gestiona ruptura din relatiile cu Statele Unite, dupa ce ministrul turc de Finante, Berat Albayrak, a avertizat ca sanctiunile comerciale impuse de SUA împotriva Ankarei ar putea destabiliza…

- ”Nu au existat discutii de criza in randul G20 (grupul tarilor bogate si al principalelor economii emergente) privind situatia din Turcia”, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului german de Finante, transmite Reuters. ”Este prea devreme sa comentam asupra expunerii companiilor germane la…

- Berat Albayrak este steaua in ascensiune a politicii din Turcia. Ginerele președintelui Recep Tayyip Erdogan, considerat unul dintre cei mai puternici oameni din țara, a fost numit luni in funcția-cheie de ministru de Finante. Casatorit cu fiica cea mare a lui Erdogan, Esra, dl Albayrak, in varsta de…

- Berat Albayrak, noul ministru turc de Finante si totodata ginerele presedintelui Recep Tayyip Erdogan, a promis marti sa aduca inflatia in zona unei singure cifre, un mesaj destinat sa ii linisteasca pe...

- In cabinetul de 16 ministri nu mai exista functia de premier. Turcia va avea un singur vicepresedinte, Fuat Oktay, fost consilier al prim-ministrului. Ministru de externe ramane Mevlut Cavusoglu, iar Suleyman Soylu pastreaza portofoliul internelor. Ministru al apararii a fost desemnat seful statului…

