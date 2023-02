Lira turcească ajunge la un nou minim istoric, iar bursele se prăbuşesc La inceputul sedintelor de tranzactionare, lira s-a devalorizat puternic, ajungand ca un dolar sa insemne 18,85 lire turcesti. Principalul indice de referinta al actiunilor din tara a scazut cu pana la 4,6%, iar bancile au inceput cu o pierdere de peste 5%, dar ulterior au recuperat pana la 2,5%. Borsa Istanbul a anuntat ca a oprit temporar tranzactiile cu actiunile mai multor companii din zona cutremurului. Pietele emergente se afla sub presiune pe scara mai larga, monedele si actiunile din tarile in curs de dezvoltare resimtind efectul unei intariri puternice a dolarului, care a avut loc vineri,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

