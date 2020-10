Judecatori noi la Constanta! Lista completa

Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 9 octombrie a.c., decretele de numire in functia de judecator sau procuror a candidatilor admisi la concursul de admitere in magistratura organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului National al Magistraturii, in perioada… [citeste mai departe]