Stiri pe aceeasi tema

- Euro a scazut sub 99 de cenți pentru prima data in aproape doua decenii, in timp ce lira sterlina a fost in corzi luni, pe fondul opririi furnizarii de gaze de catre Rusia pe conducta sa principala catre Europa, scrie Reuters. Euro a coborat la 0,9880 dolari in tranzacțiile din Asia, cel mai scazut…

- Armata braziliana vrea sa cumpere din SUA rachete antitanc Javelin in valoare de pana la 100 de milioane de dolari, dar cererea a fost blocata la Washington de luni intregi, din cauza ingrijorarilor parlamentarilor americani cu privire la președintele de extrema dreapta Jair Bolsonaro, inclusiv in legatura…

- Armata chineza a anuntat luni, in pofida apelurilor din partea Occidentului, ca isi va continua exercitiile militare in apropiere de Taiwan, in semn de protest fata de vizita presedintei Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, in insula revendicata de Beijing, relateaza AFP si Reuters.…

- Deprecierea forintului ungar in urma invadarii Ucrainei de catre Rusia ii determina pe unii unguri sa adopte euro in locul monedei locale, care si-a pierdut mai mult de jumatate din valoare de cand premierul Viktor Orban a preluat puterea in 2010. Precum colegii membri ai Uniunii Europene Polonia,…

- Cererea mare de dolari, pe masura ce riscurile de recesiune globala cresc, a afectat alte valute, euro intr-o masura mai mare fata de majoritatea monedelor importante, deoarece cresterea preturilor gazelor in Europa agraveaza temerile privind cresterea economica, transmite Reuters. Fii la…

- Cel putin 14 persoane si-au pierdut viata, iar alte circa 50 sunt date disparute dupa ce o uriasa alunecare de teren s-a produs intr-o regiune izolata din Manipur, un stat din nord-estul Indiei, au anuntat joi autoritatile locale indiene, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, a afirmat joi ca, in anumite circumstante, sanctiunile impotriva Moscovei ar putea fi considerate un act de agresiune si ar putea justifica un razboi, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Bitcoin a scazut sambata cu 6,53%, pana la 19.106,37 dolari la ora 0734 GMT, pierzand 1.334,33 dolari fața de inchiderea precedenta, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …