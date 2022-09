Lira sterlină se prăbuşeşte în faţa dolarului Lira sterlina s-a depreciat la 1,0350 dolari luni, catre ora 1.25 GMT (4.25, ora Romaniei), in fata unui dolar care rezista ca valoare de refugiu, potrivit Bloomberg. Analisti avertizeaza ca lira sterlina ar putea ajunge chiar la paritate cu dolarul. Investitorii se indeparteaza de lira sterlina dupa ce noul ministru britanic al Finantelor Kwasi Kwarteng a anuntat noi masuri bugetare, prin care amesteca ajutoare masive la plata facturilor la energie si scaderi de impozite in toate directiile – al caror cost vertiginos nu a fost dezvaluit. Aceste masuri ar urma sa oblige Regatul Unit sa imprumute… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

