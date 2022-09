Stiri pe aceeasi tema

- Lira sterlina a scazut vineri in raport cu dolarul, in conditiile in care anunturile bugetare ale noului guvern britanic Liz Truss au ingrijorat investitorii cu privire la sanatatea finantelor statului, pe fondul semnelor tot mai mari de recesiune in Marea Britanie, scrie AFP. Fata de un dolar care…

- Regele Charles al III-lea Marii Britanii a descris moartea mamei sale, Regina Elizabeth a II-a, drept momentul de care ”ii era groaza”, intr-o discutie cu prim-ministrul Liz Truss, vineri, care a fost surprinsa de camerele de televiziune, relateaza Reuters, potrivit News.ro. Fii la curent…

- Noul suveran al Marii Britanii este „Regele Charles al III-a”. Anunțul premierului britanic Noul suveran al Marii Britanii este „Regele Charles al III-a”. Anunțul premierului britanic Liz Truss, premierul Marii Britanii, a declarat in cursul zilei de joi, in urma decesului reginei, faptul ca noul suveran…

- Președintele rus Vladimir Putin, comentind despre alegerea lui Liz Truss in funcția de prim-ministru al Marii Britanii, a numit procedura de alegere a șefului guvernului britanic „departe de principiile democratice”. Liderul rus a afirmat acest lucru in discursul sau la ședința plenara a Forumului Economic…

- Noul prim-ministru al Marii Britanii, Liz Truss, a acceptat o invitație de a vizita Ucraina și a reafirmat sprijinul „ferm” al Marii Britanii pentru aceasta țara. Truss a vorbit pe 6 septembrie cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, intr-una dintre primele sale convorbiri cu un lider strain dupa…

- Liz Truss a preluat functia de prim-ministru al Marii Britanii. Ea va fi primita astazi de regina Elisabeta a II-a, ca și predecesorul ei, Boris Johnson. Liz Truss a fost aleasa presedinte al Partidului Conservator si, automat, a devenit premier.

- Ministrul britanic al externelor, Liz Truss, a declarat duminica, 4 septembrie, ca in prima saptamana de mandat va lua masuri pentru a combate creșterea prețurilor la energie daca va deveni prim-ministru, relateaza Reuters . Tuss are șanse mari sa fie numita luni, 5 septembrie, in fruntea Partidul Conservator,…

- Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, care, impreuna cu fostul ministru al Finanțelor, Rishi Sunak, au ajuns in runda finala a luptei pentru fotoliul de prim-ministru al Marii Britanii, nu susține participarea directa a trupelor britanice la conflictul din Ucraina. "Nu susțin implicarea directa…