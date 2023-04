Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile bancare globale au scazut puternic in martie, pe masura ce temerile de contagiune s-au raspandit dupa prabusirea Silicon Valley Bank din SUA – cel mai mare faliment bancar de la criza financiara – si salvarea de urgenta a Credit Suisse de catre rivalul elvetian UBS. Bailey a declarat Comitetului…

- Euro s-a depreciat vineri fata de dolar si yen, doua valori de refugiu care profita de aversiunea fata de risc a investitorilor la sfarsitul acestei saptamani, pe o piata fragilizata de noi turbulante in sectorul bancar, relateaza AFP. Catre ora 11.00 GMT (13.00, ora Romaniei), euro s-a depreciat cu 0,85-…

- Bancile centrale ale Statelor Unite, Elvetiei, Angliei, Japoniei, Canadei, precum si Banca Centrala Europeana au anuntat masuri pentru a mentine fluxul de dolari americani in sistemele financiare mondiale, dupa ce falimentul a doua banci americane și s alvarea Credit Suisse au provocat un șoc pe piețele…

- Xi Jinping, 69 de ani, a obtinut vineri, 10 martie, al treilea mandat de presedinte al Chinei, dupa votul ceremonial și in unanimitate al parlamentului, in Marea Sala a Poporului din Beijing. El devine cel mai longeviv șef de stat al Chinei comuniste, de la inființarea acesteia, in 1949, relateaza CNN…

- Preturile au scazut in februarie cu 0,5% comparativ cu luna precedenta, preturile fiind acum cu 3,7% mai mici fata de varful atins august 2022, deoarece dobanzile creditelor ipotecare mai mari si o criza a costului vietii au continuat sa descurajeze cumpararea de case.”Recenta serie de date slabe referitoare…

- Preturile au scazut in februarie cu 0,5% comparativ cu luna precedenta, preturile fiind acum cu 3,7% mai mici fata de varful atins august 2022, deoarece dobanzile creditelor ipotecare mai mari si o criza a costului vietii au continuat sa descurajeze cumpararea de case. ”Recenta serie de date slabe referitoare…

- Economia Marii Britanii nu a inregistrat o crestere in ultimul trimestru din 2022, iar in decembrie a incetinit cu 0,5%, mai mult decat se asteptau analistii, potrivit datelor publicate vineri de Biroul National de Statistica al tarii, transmite CNBC. Cifrele inseamna ca tara a evitat intrarea in recesiune…

- Cifrele inseamna ca tara a evitat intrarea in recesiune – definita in mod obisnuit ca doua trimestre de crestere negativa – dupa o contractie de 0,2% in trimestrul al treilea. In ansamblu, PIB-ul a crescut cu aproximativ 4% pe parcursul anului 2022, dupa o expansiune de 7,6% in 2021, pe masura ce economia…