Lira sterlină a crescut puternic joi; dolarul a scăzut faţă de majoritatea valutelor Lira sterlina a crescut cu 1,4%, la 1,1034 dolari pe unitate. Dupa ce a atins un nou minim al ultimilor 37 de ani, de 1,0327 dolari, in urma cu trei zile, lira sterlina s-a apreciat cu 6,4% fata de dolar. Redresarea monedei britanice s-a datorat in parte actiunii Bancii Angliei. Joi, BoE a cumparat obligatiuni guvernamentale britanice cu scadente de peste 20 de ani in valoare de 1,415 miliarde de lire sterline (1,55 miliarde de dolari), in a doua zi a unui program de mai multe miliarde de lire sterline conceput pentru a stabiliza piata. ”Lira sterlina are performante peste asteptari si aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lira sterlina a crescut miercuri fata de dolar, ca si euro, recuperand scaderea initiala, dupa achizitionarea de catre Banca Angliei (BOE) de obligatiuni guvernamentale din Regatul Unit, temperand avansul monedei americane care atinsese un nou maxim al ultimilor 20 de ani, transmite Reuters.…

- Yuanul tranzacționat la nivel internațional a scazut la cel mai redus nivel fața de dolar de cand datele au devenit disponibile, in 2011, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Preturile petrolului au scazut marti, alaturi de alte active riscante, inainte de majorarea dobanzilor de catre Rezerva Federala, asteptata miercuri, investitorii anticipand ca banca centrala americana va continua sa scumpeasca finantarea la sedintele viitoare de politica monetara, pentru a tempera…

- Plafonarea preturilor energiei de catre Truss, program al carui cost este estimat la cel putin 100 de miliarde de lire sterline (116 miliarde de dolari) in doi ani,va permite inflatiei sa atinga un varf cu pana la cinci puncte procentuale mai jos decat previziunile anterioare, potrivit economistilor.…

- Guvernatorul Bancii Angliei a afirmat ca nu este mare lucru de facut pentru a impiedica intrarea Marii Britanii in recesiune. Lira sterlina a ajuns la cel mai scazut nivel fata de dolarul american din 1985 pana in prezent, scrie rador.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Natalitatea din acest an a scazut cu 20% fața de perioada similara din 2021, a anunțat miercuri ministrul Familiei, Gabriela Firea, intr-o declarație la guvern. Or, anul 2021 a adus recordul negativ absolut al natalitații in Romania, cu doar 179.854 de nașteri. ”Inregistram o inrautațire a situației.…

- Lira sterlina a scazut luna trecuta cu 4,5% fata de dolar si a continuat sa scada joi, chiar sub 1,16 dolari pe unitate. Fata de euro, lira sterlina a scazut in august cu aproape 3%. Regatul Unit se confrunta cu o criza a costului vietii care se inrautateste rapid, pe masura ce preturile alimentelor…

- Ziua de marți a venit cu scaderea prețului petrolului pe piețele internaționale, pe fondul zvonurilor ca urmeaza o recesiune economica ce ar putea afecta toata lumea. Pretul petrolului a scazut marti, afectat de ingrijorarile cu privire la incetinirea economiei mondiale, chiar daca noi perturbari pe…