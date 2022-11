Lipsit de apă și electricitate, un spital din Kiev este pe punctul de a evacua pacienții Unul dintre cele mai mari spitale din Ucraina s-a aflat, miercuri, pe punctul de a evacua unii pacienti dupa ce a fost intrerupta alimentarea cu apa din cauza unui atac cu rachete al rusilor, a declarat pentru CNN un oficial local, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

