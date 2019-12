Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Chisinau, Ion Ceban, a promis sambata ca va lua masuri dupa ce locuitori ai capitalei Republicii Moldova s-au aratat nemultumiti pe retelele de socializare fata de aparitia unei uriase soparle gonflabile langa bradul de Craciun din Piata Marii Adunari Nationale, scrie unimedia.info potrivit…

- Ore numarate au ramas pana la inaugurarea pomului de Craciun din centul Capitalei. In aceasta seara, primaria va da start sarbatorilor de iarna si vor fi aprinse luminițele decorative atat pe principalul brad al tarii cat si pe arterele principale.

- Brazi de Craciun de inchiriat! In Lituania, cei care, din grija fața de mediu, nu vor un brad natural de unica folosința, dar nici unul artificial, pot sa-și inchirieze un pom. Dupa returnare, bradul e replantat.

- VIN SARBATORILE… Bradul de Craciun a fost montat, ieri, in fata Primariei Barlad si va fi decorat pana pe 30 noiembrie. Desi primarul Dumitru Boros a facut apel la cetatenii care au brazi sa doneze unul pentru a fi montat in centrul orasului, nu s-au gasit donatori de brazi peste 15-20 metri inaltime.…

- Locația unde va fi ampasat in acest an bradul de Craciun trebuie negociata cu premierul Maia Sandu. Declarația a fost facuta de primarul Capitalei, Ion Ceban, in cadrul emisiunii "Puterea a Patra" de la N4.

- La doi anișori, Anya are doua operații pe cord deschis și trebuie sa mai faca una urgent Un caz dramatic umbrește frumusețea și luminozitatea comunei Domnești! In ciuda faptului ca zambește și debordeaza de energie, la numai doi anișori și patru luni, Anya, o fetița din localitate, are clipele numarate.…

- Pentru a nu pierde ajutorul national tranzitoriu la anumite culturi agricole, fermierii trebuie sa depuna pana in octombrie documentele la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Subventia este platita de la bugetul national. Fermierii romani care au solicitat la APIA ajutor national…