- Dat fiind valul de alegeri in tari precum Ungaria, Cehia, Polonia si Slovenia, Europa Centrala si de Est trece printr-o perioada de schimbari majore pe fondul cresterii economice, care este inca una consistenta. Indicele de risc politic al Coface ilustreaza o situatie complexa in intreaga regiune.

- Antreprenoriatul din Romania este personificarea unui tanar nascut in 1990. Uneori idealist si animat de schimbare, alteori fara repere sau in tatonare pentru scalarea la nivel international si identificare de modele in business, dar de fiecare data in cautarea de oportunitati si adaptat la contextul…

- Economia digitala este considerata a fi a patra revolutie industriala, caracterizata prin capacitatea de a transforma economii, locuri de munca si chiar societatea in ansamblu, prin introducerea de noi tehnologii si procese. Este de asteptat ca economia digitala sa contribuie la egalizarea sociala…

- Principala ingrijorare a directorilor generali din Romania este legata de lipsa infrastructurii, lipsa oamenilor pe piata fortei de munca si cresterea poverii fiscale, a declarat marti Ionut Simion, country managing partner, PwC Romania. "Faţă de Europa Centrală şi de Est (ECE),…

- Cresterea economica a Romaniei risca sa fie afectata de lipsa reformelor structurale, constata Comisia Europeana, avertizand ca recentele modificari risca sa submineze independenta justitiei, iar coruptia, persistenta la toate nivelurile, ramane un obstacol pentru activitatile de afaceri.…

- Indicele BET, care urmareste cele mai tranzactionate 13 actiuni de la Bucuresti, a crescut cu 9% in primele doua luni din 2018 si a marcat cel mai ridicat ritm de crestere din randul burselor europene, potrivit calculelor ZF pe baza datelor Bloomberg. Spre comparatie locul doi a fost ocupat de bursa…

- Romanii se lasa din nou prinsi de febra cumparaturilor, in aceasta perioada, si, pentru ca timpul nu ne mai permite sa strabatem magazinele, online-ul este cea mai la indemana solutie. De la retaileri care livreaza in aceeasi zi pana la micile magazine online nisate, solutia salvatoare este, de fapt,…