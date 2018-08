Stiri pe aceeasi tema

- Cererea insuficienta este principala cauza care limiteaza activitatea firmelor romanești, urmata de lipsa fortei de munca si de problemele financiare, reiese din seria de patru„Studii de conjunctura economica” realizate de Institutul National de Statistica (INS). In servicii, principalele cauze care…

- Cererea insuficienta este principala cauza care limiteaza activitatea companiilor din Romania, urmata de lipsa fortei de munca si de problemele financiare, reiese din seria de patru „Studii de conjunctura economica” realizate de Institutul National de Statistica (INS) și preluate de Mediafax. In servicii,…

- Cererea insuficienta este principala cauza care limiteaza activitatea companiilor din Romania, urmata de lipsa fortei de munca si de problemele financiare, reiese din seria de patru „Studii de conjunctura economica” realizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Cercetatorii de la Universitatea Berkeley din California au descoperit ca oamenii care nu dorm suficient se simt mai singuri și mai puțin inclinați spre a socializa, evitand contactul apropiat cu ceilalți la fel de mult ca și oamenii care sufera de anxietate sociala.

- Studii recente au aratat ca, la nivel mondial, un deces din cinci este cauzat de alimentația necorespunzatoare. Iar atunci cand este adusa in discuție alimentația necorespunzatoare se face referire la cea saraca in legume, fructe, cereale integrale, nuci și pește și, in același timp, foarte sarata,…

- În ultimii 12 ani numarul de studenți s-a redus de doua ori, de la 128 mii în anul de studii 2006-2007, la 63 mii în anul de studii 2018-2019, constata într-o analiza expertul IDIS Viitorul, Veaceslav Ionita, citat de IPN. În opinia acestuia, aceasta reducere…

- Pe langa foarte multe provocari, vedetele invitate de Nea Marin pentru a-l ajuta in administrarea restaurantului de pe malul Marii Negre, au avut parte și de surprize, pe care telespectatorii le pot vedea in fiecare luni și marți, de la ora 20.00, la Antena 1.

- Fernando de la Caransebeș a șocat pe mulți atunci cand a luat drumul cainței și s-a pocait in valurile oceanului. Au trecut cațiva ani de cand piesa care l-a transformat intr-un adevarat personaj ii dadea inspirație lui Mihai Bendeac. Acum, Fernando s-a intors la televizor, cu o poveste naucitoare.