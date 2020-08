“Lipsa școlii, mai rea pentru copii decât virusul” “Șansele sa moara copiii de Covid-19 sunt incredibil de mici, in schimb lipsa cursurilor dauneaza copiilor pe termen lung”, spune profesorul Chris Witty, consilierul medical sef din UK. Witty a devenit cunoscut țarii intregi dupa declanșarea pandemiei de coronavirus, in martie. Situația e urmatoarea: luna viitoare, milioane de elevi din Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord ar urma sa revina in clase. Dupa cinci luni de absența. Prof. Whitty mai spune ca acest virus va fi o provocare pentru cel puțin inca noua luni. El a evidențiat ca este puțin probabil ca un vaccin sa existe in 2020. Dar ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

