Lipsa marinarilor ar putea duce la întreruperi în lanțurile de aprovizionare Un raport al Camerei Internaționale pentru Transport Maritim avertizeaza ca in cinci luni ar putea aparea o lipsa acuta de marinari care sa opereze navele comerciale, ceea ce ar crește riscul apariției unor intreruperi in lanțurile globale de aprovizionare. Industria de transport maritim se confrunta deja cu deficiențe de personal din cauza pandemiei de coronavirus, […] The post Lipsa marinarilor ar putea duce la intreruperi in lanțurile de aprovizionare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un raport al Camerei Internaționale pentru Transport Maritim avertizeaza ca in cinci ar putea aparea o lipsa acuta de marinari care sa opereze navele comerciale, ceea ce ar crește riscul apariției unor intreruperi in lanțurile globale de aprovizionare.

- Sectorul alimentar din Marea Britanie se confrunta in prezent cu o provocare semnificativa: lipsa mainii de lucru, transmite Bloomberg. Industria alimentara britanica, deja afectata de un deficit de personal din cauza Brexitului si a pandemiei, este acum fortata sa lucreze la capacitate maxima pe masura…

- Trupul neinsufletit al uneia dintre surorile disparute, luni dupa-amiaza, in zona portului Isaccea, a fost recuperat și adus la mal. Potrivit ISU Tulcea, in acesta dimineata, prin apel la 112, s-a anuntat prezenta unui corp pe Dunare, la aproximativ 50 de metri de mal. „In cursul zilei de azi, 24 iunie…

- Imagini rare au fost surprinse luni, in Delta Dunarii. O caprioara a ieșit din stuf și a trecut o zona mlaștinoasa impreuna cu doi pui. Eleganța și blandețea animalelor i-a impresionat pe turiștii care au surprins momentul. Caprioara a aparut intr-o zona cu multa vegetație, in drumul spre Mila 23. Turistul…

- Imagini revoltatoare au fost suprinse in Cehia, trase parca la indigo dupa celebrul caz al uciderii americanului George Floyd in Statele Unite. Un tanar rom a murit dupa ce a fost imobilizat cu brutalitate de polițiști. Cehia se afla in mijlocul unui scandal uriaș, dupa ce imaginile cu intervenția poliției…

- Plangerile contraventionale si solicitarile de inlocuire a sanctiunii amenzii contravenționale cu munca in folosul comunitatii ar putea fi solutionate in ședințe de judecata online. Deputații PNL au depus, joi, la Parlament, un proiect in acest sens, susținand ca ședintele de judecata online vor duce…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, se plange ca mandatul sau nu este unul obișnuit. Neajunsurile și problemele din București, lipsa apei calde, gropile de pe strazi, mizeria și insectele care au invadat parcurile, sunt cauzate de alții. Nicușor Dan a anunțat, miercuri, ca a gasit soluții pentru a rezolva…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca secretarul de stat numit de PNL la Ministerul Economiei a fost delegat de ministrul Claudiu Nasui sa se ocupe de industria de aparare, dar fara sa primeasca in subordine și companiile din industria de aparare. Orban a raspuns astfel intrebarilor…