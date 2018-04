Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, secretarul de stat al MAI, atrage atentia asupra lipsei zonelor de aterizare din sudul tarii pentru elicopterele care efectueaza misiuni de urgenta, mai ales pe timp de noapte, precizand ca autoritatile trebuie sa se implice in amenajarea acestora.

- Un profesor al organizației „Misiunea A.C.C.E.S. „Oltenia”, o organzație care se ocupa cu formarea profesionala a adulților nevaforizați a spune povestea unui medic roman care și-a publicat fluturașul de salariu dupa mariri și a fost practic crucificata.

- Romania este lovita deja de cel mai violent episod din aceasta iarna. Frontul atmosferic a intrat deja pe teritoriul Romaniei, iar in scurt timp va incepe sa ninga si in Capitala. Peste o ora intra in vigoare o prima avertizare, un cod galben de ninsori puternice si viscol in special in jumatatea…

- Ninsori si ger la sfarsit de iarna. In contextul conditiilor meteo nefavorabile, reprezentantii Inspectoratului General pentru Situații de Urgența atenționeaza cetațenii sa dea dovada de prudența și sa respecte normele de securitate pentru a evita situațiile de criza.

- Ambasadorul Italiei in Romania, Marco Giungi, a declarat, miercuri, la Timisoara, ca principala problema a firmelor italiene din vestul tarii este lipsa fortei de munca, iar in acest moment se incearca gasirea unor solutii, printre care si automatizarea fabricilor. Ambasadorul Italiei in Romania, Marco…

- Beijingul acuza Washingtonul de lipsa de respect fata de America Latina, dupa ce secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a avertizat tarile din aceasta regiune in legatura cu dependenta economica de China, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Procurorii au cerut arestarea lui Raoul, dupa ce a fost prins de trei ori conducand fara permis și a fost condamnat la munca in folosul comunitații. Se pare ca procurorii care se ocupa de caz au cerut pedeapsa cu inchisoarea si arestarea preventiva a lui Raoul, in schimb, judecatorii, au decis altceva.…