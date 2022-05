Stiri pe aceeasi tema

- In 2020, Romania a dat sub 5% din numarul total de nașteri din Uniunea Europeana. Cu toate acestea, țara noastra a dat jumatate din mamele minore care au nascut inainte sa implineasca 15 ani. Cum sta Bistrița-Nasaud: Potrivit ultimelor date Eurostat, in 2020, Romania a dat doar 5% din numarul total…

- Un studiu realizat la nivelul Uniunii Europene scoate la iveala o problema ingrijoratoare, care pare sa se adanceasca in țara noastra. ​44,44% dintre fetele din statele UE care au nascut inainte de a implini 15 ani sunt din Romania. Conform statisticilor realizate pentru anul 2020, din 1.645 de fete…

- Romania se situeaza pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste numarul de nasteri in randul mamelor cu varste mai mici de 15 ani, conform statisticilor realizate pentru anul 2020 și prezentate de Salvați Copiii. Aproape 45% dintre fetele sub 15 ani devenite mame in statele UE provin din…

- Mai puțin de jumatate dintre companiile care activeaza in Uniunea Europeana spun ca sunt familiarizate cu Pactul Verde European (Green Deal) și doar 49% au aratat ca sunt pregatite pentru masurile pe care le implica, potrivit raportului European Green Deal Survey 2021, realizat de PwC. „Evoluția pe…

- Politic Declarație politica / Deputat PNL Maria Stoian: Proiect de lege votat in Camera Deputaților! 11 aprilie va fi “Ziua naționala a educației financiare” aprilie 7, 2022 11:27 Romania are nevoie de servicii financiare accesibile și de educarea populației in sensul folosirii acestora. De…

- „Monitorizam, astfel, implementarea jaloanelor si tintelor din Planul National de Redresare si Rezilienta si oferim o perspectiva asupra situatiei celui mai mare Plan de Tara pe care l-a avut Romania dupa aderarea la Uniunea Europeana”, arata comunicatul de presa al USR. Acest plan reflecta viziunea…

- Suprafata agricola cultivata in mod ecologic in Uniunea Europeana este in continua crestere, ajungand la 14,7 milioane de hectare in 2020, de l 9,5 milioane de hectare in 2012, ceea ce inseamna o crestere de 56%, insa cea mai mica pondere a suprafetelor cultivate in acest sistem se inregistreaza…