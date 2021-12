Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii au intervenit la peste 100 de accidente montane in primele trei zile ale vacantei de iarna, numai in ultimele 24 de ore fiind primite 44 de astfel de apeluri de urgenta, conform agerpres. ''Zile pline pentru cei peste 600 de salvamontisti care au fost la datorie in primele trei zile…

- „Au fost doua accidente cauzate de folosirea neadecvata a unor snowmobile, accidente care au avut ca rezultat ranirea a doua persoane, una dintre ele fiind transportata de echipajul SMURD la UPU Baia Mare, cealalta persoana, ranita usor, refuzand ajutorul medical specializat. De asemenea, o persoana…

- ”Noi incercam sa comemoram eroii nostri in fiecare zi din an” Piata Operei din Timisoara în ziua de 20 decembrie 1989 Foto: autor necunoscut preluat de claudiuiordache.files.wordpress.com. ”Apel matinal” - Invitat: presedintele Asociatiei Memorialul Revolutiei…

- Nicio provocare nu va fi imposibila, daca poate face lumea un loc mai confortabil este sloganul care a insuflețit o campanie umanitara inceputa in urma cu patru ani in Groenlanda și continuata in Romania – acolo unde este nevoie de ajutor pentru a face lumea un loc mai confortabil. Ariston Romania,…

- In raportul lunar din noiembrie, Asociația Naționala a Salvatorilor Montani din Romania a constatat o creștere exploziva, de aproape cinci ori, a cazurilor de intervenții fața de situația din ultimii ani. Directorul Asociației, Sabin Cornoiu: Am vazut tot mai mulți oameni pe munte, speram ca aceștia…

- Daca suntem intr-o perioada de reduceri „nu ni se reduc si drepturile” Arhiva foto. Realizator: Daniela Petrican - Suntem în plin sezon al reducerilor la cumparaturi, dar consumatorii sunt sfatuiți sa aleaga cu atenție ce achiziționeaza în perioada acestui Black Friday. Amenzile…

- Catalin Gheran: Școala online – lipsa educației! Catalin Gherzan pledeaza in continuare pentru menținerea școlilor deschise și izolarea copiilor bolnavi de coronavirus, nu trecerea intregii clase in online. Catalin Gherzan considera, de fapt, ca școala in online conduce la lipsa educației. „Avem povești…

- O autospeciala de salvare montana va fi achiziționata pentru județul Gorj. Serviciul Județean al Salvamont și Salvaspeo Gorj are la dispoziție suma de 353.000 de lei pentru achiziționarea vehiculului care va avea toate echipamentele și dotarile necesare intervențiilor de salvare și recuperare din zona…