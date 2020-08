Stiri pe aceeasi tema

- "Avand in vedere dezbaterile din spatiul public privind recomandarile care vor fi aplicate la reluarea procesului de invatamant in toamna, Ministerul Sanatatii precizeaza urmatoarele: in prezent, Ministerul Sanatatii si Institutul National de Sanatate Publica nu au aprobat un set de masuri sau de…

- Ministerul Sanatatii si Institutul National de Sanatate Publica nu au aprobat un set de masuri sau de recomandari care trebuie aplicate in unitatile de invatamant la reluarea activitatii, in contextul epidemiologic al COVID-19, se arata intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES. ‘Avand in vedere…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat ca au fost stabilite masurile de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS CoV-2 in unitatile de invatamant. Acestea au fost decise printr-un ordin comun, emis de Ministerului Educatiei si Ministerul Sanatatii, si sunt valabile pentru toate structurile…