Lipsa de somn generează anxietate Lipsa somnului poate duce la aparitia starii de anxietate, afirma autorii unui studiu american care evidentiaza legatura speciala dintre somn si hiperactivitatea emotionala, relateaza lefigaro.fr. Lipsa somnului favorizeaza aparitia anxietatii. Cit ar trebui sa dormim pentru a ne pastra sanatosi? {{294126}}Mai multe studii, prezentate in luna iunie la congresul organizat de Academia americana pent Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

