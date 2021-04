Baon.hu, portalul de stiri pentru judetul Bacs-Kiskun, care gazduieste uzina Daimler, precizeaza ca productia s-a oprit miercuri, iar masura va dura pana pe 2 mai. Mercedes-Benz Manufacturing Ungaria nici nu confirma, nici nu infirma inchiderea fabricii. Cotidianul de afaceri Vilaggazdasag a mentionat in editia sa de vineri ca Daimler a redus orele de munca la fabricile din Germania din cauza lipsei globale de cipuri. Daimler a produs anul trecut peste 160.000 de vehicule la uzina sa din Ungaria. Daimler detine divizia de lux Mercedes-Benz si brandul Smart. Daimler are cinci fabrici in Europa,…