Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Heiuș și-a dat demisia din funcția de șef al Fiscului pentru ca nu a reușit sa performeze. Era de așteptat atata timp cat instituția este subordonata politic, incapabila sa miște in fața marilor contribuabili, vezi cedarea in fața OMV in chestiunea taxei de solidaritate, sa comunice cu, vezi…

- ”Teoretic, avem plan de restructurare si la Blue Air. In realitate, imi e greu sa cred ca Blue Air poate sa redevina fiabil. O companie aeriana care nu zboara de luni de zile .. cam cum ar fi situatia? Avioane nu a avut niciodata, iar acum nici nu zboara. Deci ce s-ar putea intampla acolo? Personal…

- Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat sambata, 20 mai, ca regreta ca nu s-a reusit salvarea Blue Air, compania romaneasca low cost aflata in insolvența, care și-a anulat toate zborurile inca din septembrie 2022.„Mi-e greu sa cred ca Blue Air poate sa redevina fiabila. O…

- Disparitia Blue Air este unul dintre motivele pentru care s-au scumpit biletele de avion, iar personal imi pare rau ca nu s-a reusit salvarea acestei companii, a declarat, sambata, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, la o conferinta organizata la Sinaia, potrivit Agerpres."Teoretic,…

- “Am facut demersuri suficiente catre minister, catre Guvern, parlamentari europeni chiar catre Comisia Europeana, comisarul pentru Agricultura pentru a lua masuri de etichetare corecta a produsului miere pentru ca actuala etichetare stabilita printr-o directiva 110 a Parlamentului European permite acest…

- Ministerul rus al Apararii a declarat luni ca a trimis luni un avion de vanatoare pentru a impiedica aeronave de patrulare franceze si germane sa intre in spatiul sau aerian de deasupra Marii Baltice, dupa ce le-a detectat zburand spre Rusia, relateaza Reuters. “Au fost detectate doua tinte aeriene…

- Duminica, forțele aeriene au informat ca Rusia a atacat Ucraina din multiple direcții, utilizand drone de atac Shahed, rachete Kalibr lansate de pe nave din Marea Neagra și rachete de croaziera lansate de pe avioane strategice Tu-95. In regiunea Ternopil din vestul țarii, cel puțin doua persoane au…

- Doua avioane ultra-usoare, de mici dimensiuni, au intrat in coliziune, duminica, in apropierea unui aerodrom, in nord-estul Spaniei, iar patru persoane au murit, anunta autoritatile regionale, relateaza AFP și news.ro.Pompieri au gasit un avion de mici dimensiuni in flacari, intr-o zona impadurita,…