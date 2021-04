Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a decis infiintarea unui grup de lucru cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) si reprezentantii transportatorilor rutieri, pentru rezolvarea problemelor pe care le intampina acestia, potrivit unui comunicat al ministerului, remis, miercuri, AGERPRES. Ministrul…

- Romania va imprumuta 100 de milioane euro de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru sustinerea proiectului „Scoli mai sigure, incluzive si sustenabile”. Guvernul a aprobat astazi negocierea și semnarea acordului de imprumut, anunța Ministerul Finantelor, citat de Agerpres.

- Romania este pe un drum bun in privinta respectului fata de statul de drept, iar Guvernul format de coalitie are o pozitie clara de toleranta zero fata de coruptie, a transmis, miercuri, presedintele Camerei Deputatilor, liberalul Ludovic Orban, la videoconferinta cu vicepresedintele Comisiei Europene…

- Guvernul israelian a cheltuit aproximativ 785 milioane de dolari pentru achizitia de vaccinuri impotriva COVID-19, a declarat marti un oficial din Ministerul Finantelor in fata unei comisii parlamentare, transmite dpa. Israelul a cumparat in total 15 milioane de doze, conform portalului de…

- Pesedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) si liderul grupului de lucru pentru turism din cadrul Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), Daniel Mischie, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca au fost facuti deja primii pasi pentru a da in judecata…

- EY Romania organizeaza online, miercuri si joi, cea de a 15-a editie a Conferintei Anuale de Fiscalitate, informeaza Agerpres. Specialistii EY prezinta perspectivele fiscale ale anului 2021, ce urmeaza la nivel local si international, dupa un an marcat de o mobilizarea fara precedent a tuturor statelor…

- Romania sustine initiativa "Coalitia pentru natura si oameni" si se straduieste sa ia masuri eficiente prin crearea de coridoare naturale si efectuarea de lucrari de reconstructie ecologica, a afirmat secretarul de stat din Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), Iulian Stana, la Reuniunea…