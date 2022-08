Lipsa componentelor auto a dus la scăderea cu 4,4% a vânzărilor de maşini ”verzi” în Europa, în T2 (analiză) Vanzarile de masini verzi (hibride, BEV/electrice si PHEV/ hibrid plug-in) in Europa au scazut cu 4,4%, in al doilea trimestru al acestui an, la 1,039 milioane de unitati, ca efect al problemelor cu care se confrunta producatorii din cauza lipsei componentelor, releva o analiza realizata de o companie de consultanta. Comparativ, in primele doua trimestre din 2021, au fost inregistrate cresteri de 100%, respectiv de 259%, dupa care avansul s-a temperat la 32% in trimestrul al treilea, 6% in trimestrul patru si 13% in primul trimestru din 2022. “Scaderea vanzarilor reflecta problemele din ce in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

