Pistol neletal detinut ilegal de un maramuresean de 18 ani, ridicat de politistii de frontiera

In data de 13 noiembrie, in jurul orei 15.00, pe timpul unor misiuni de supraveghere si control desfasurate in zona de competenta, lucratori din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Maramures au… [citeste mai departe]