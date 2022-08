Lipsa apei calde la Ploiești, făcută cunoscută și premierului! N. D. Dupa lungi razboaie ale neințelegerilor și lipsei de dialog pe tema opririi apei calde menajere la Ploiești intre conducerea Consiliului Județean Prahova și cea a Primariei Ploiești, ultima parte incearca sa gaseasca o posibila rezolvare batand și la uși mai mari. Astfel, Primaria Ploiești a anunțat ca edilul ploieștean a solicitat, pe data de 12 august a.c., primului ministru al Romaniei, Nicolae Ciuca, primirea in audiența in vederea gasirii unei soluții care sa duca la deblocarea situației existente in momentul de fața in alimentarea cu apa calda a orașului. ”Am facut toate demersurile… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

