Lipsă acută de procurori și judecători la Galați La Galați, penurie de magistrați. La Tribunal 1.300 dosare/judecator, la Parchet lipsesc 49% din procurori. Instanțele și parchetele din Galați se confrunta cu o lipsa acuta de personal, reușind cu mari dificultați sa asigure desfașurarea activitații astfel incat sa nu fie afectate drepturile celor care li se adreseaza. „Fata de volumul total al cauzelor aflate pe rolul Curtii de Apel Galati,tribunalelor si judecatoriilor arondate acesteia din anul 2022, ca si in anul 2021 Curtea de Apel Galati si instantele au un grad ridicat de activitate fiindpozitionata pe locul 1 in ierarhia curtilor de apel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

