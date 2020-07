Nicoleta Dumitrescu Cand și cand, cei ajunși vremelnic pe scaune tapetate cu piele prin instituții de stat care au sediul in palate, mai fac cate o (re)descoperire care la prima vedere este de maxima senzație, deși nu este nimic nou sub soare atunci cand este vorba despre avantaje in numele și pentru anumite partide. Așa s-a intamplat recent in cazul premierului Ludovic Orban, potrivit caruia companiile statului au fost de ani buni incoace un loc de plasare a fortei de munca din partide, forța de munca formata din… lipitori de afise. Șeful Guvernului a facut referire, in declarația sa, strict…