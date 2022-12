Stiri pe aceeasi tema

- Ronaldo Nazario (46 de ani), legendarul atacant brazilian, considera ca Franța e principala favorita la caștigarea Campionatului Mondial. Francezii joaca in semifinale cu Maroc, miercuri de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe TVR 1. Franța ar putea da in finala peste Croația…

- Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei, a prefațat azi semifinala Campionatului Mondial, contra Croației (marți, 21:00). Antrenorul a vorbit despre duelul cu Țarile de Jos, și de acuzele care le-au fost aduse argentinienilor, dupa jocul dur prestat in sferturi. Lionel Scaloni reacționeaza dupa acuzații…

- Celia, mama lui Leo Messi, a trait din tribune meciul Țarile de Jos – Argentina (2-2, 3-4 la penalty-uri), din sferturile Campionatului Mondial. Mama capitanului Argentinei a trait la intensitate maxima duelul de pe Lusail Stadium, iar la final a laudat intreaga echipa a lui Lionel Scaloni. Celia Messi…

- Lautaro Martinez a fost unul dintre eroii Argentinei in sfertul contra Țarilor de Jos (2-2, 4-3 la penalty-uri), transformand lovitura decisiva, in ciuda eforturilor facute de adversari. Argentina s-a calificat dramatic in semifinalele Campionatului Mondial, dupa ce a fost egalata de la 2-0, cu un gol…

- Tensiunea a atins cote maxime in sfertul de finala dintre Țarile de Jos și Argentina (2-2 și 3-4 la penalty-uri), iar dupa meci jucatorii lui Lionel Scaloni s-au descatușat. Al doilea sfert de finala de la Campionatul Mondial din Qatar a fost unul plin de nervi, in special in ultimele minute ale timpului…

- Meciul din sferturile Campionatului Mondial, Țarile de Jos – Argentina (2-2, 3-4 la penalty-uri) a fost unul dintre cele mai incinse de la acest turneu final. Arbitrul iberic Mateu Lahoz a acordat numai puțin de 16 cartonașe galbene, dintre care doua lui Denzel Dumfries, care a fost eliminat dupa terminarea…

- Lionel Messi (35 de ani) a comentat victoria Argentinei cu Australia, 2-1, in optimile Campionatului Mondial. Țarile de Jos - Argentina, primul sfert de finala la CM 2022, este programat pe 9 decembrie, de la ora 21:00, pe arena „Lusail Iconic”. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe TVR1 Leo…

- A venit rasplata pentru jucatorii Arabiei Saudite, dupa ce au invins naționala Argentinei la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar. Mohammed bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, a oferit jucatorilor naționalei cate un Rolls Royce Phantom, dupa ce au batut Argentina in prima etapa din…