- Lionel Messi pleaca de la PSG la finalul acestui sezon. Jurnaliștii din Franța și Spania au scris de multe ori ca nu mai este cale de intoacere, dar acum a confirmat vestea chiar antrenorul formației din Paris. Starul argentinian are o mulțime de oferte, iar in cateva zile va anunța echipa la care va…

- Chiar daca nu traverseaza o perioada foarte buna la Paris Saint Germain, fiind in prezent suspendat, Lionel Messi a caștigat trofeul pentru sportivul anului 2022, in cadrul Galei Laureus de la Paris.

- Cristiano Ronaldo are din nou probleme in Arabia Saudita. Starul portughez s-a enervat ca echipa lui a pierdut, iar cand a trecut pe langa tribuna fanilor adverși și-a pus mana pe organele genitale, in momentul in care rivalii au scandat numele lui Lionel Messi. Momentul a fost filmat. Cristiano Ronaldo,…

- Al-Hilal i-a propus lui Lionel Messi cel mai mare salariu din istoria fotbalului, de 400 de milioane de euro pe an, pentru a-l convinge sa evolueze in campionatul Arabiei Saudite, informeaza ziarul Marca, care citeaza diverse surse. Daca va accepta oferta clubului, Messi va avea ocazia sa joace impotriva…

- Lionel Messi este decis sa plece in vara de la PSG, cand ii expira contractul, dar inca nu știe destinația. Celebrul jurnalist Fabrizio Romano susține ca starul argentinian nu va ajunge sa se dueleze cu Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita pentru ca a refuzat oferta de 400 de milioane de euro pe an de…

- Este tot mai clar ca Lionel Messi va pleca de la PSG la finalul acestui sezon. Nici fanii nu-l mai vor. La ultimul meci din campionat l-au fluierat minute in șir pe starul argentinian. Atacantul nu duce lipsa de oferte și Le Parisien scrie ca tratativele cu FC Barcelona au ajuns in faza finala. Lionel…

- Lionel Messi (35 de ani), fotbalistul argentinian al campioanei Franței, PSG, a bifat o borna impresionanta in meciul caștigat la limita de parizieni, scor 2-1, pe terenul lui Brest, in runda cu numarul 27 din Ligue 1. Sud-americanul a ajuns la 300 de pase de gol date la nivel de club in cariera, primul…

- Apostolos Vellios (31 de ani), atacantul care a evoluat pentru Academica Clinceni in prima parte a sezonului 2021/22, a reușit vineri cel mai rapid hattrick din istoria fotbalului batav. Vellios evolueaza din vara trecuta pentru PEC Zwolle, liderul eșalonului secund din Olanda. Atacantul grec a reușit…