Stiri pe aceeasi tema

- Argentina este cea de a doua echipa calificata in optimile de finala ale Cupei Mondiale din Qatar, dupa ce a invins Australia cu 2-1. A fost cel de al 1.000-lea meci oficial al starului argentinian Lionel Messi. Acesta a marcat golul de 1-0, cel cu numaru

- Argentina a invins Australia cu 2-1 (1-0), intr-un meci din optimile de finala de la Cupa Mondiala din Qatar, disputat, sambata, la Al Rayyan, informeaza Gazeta Sporturilor . Aflat la meciul cu numarul 1.000 in cariera, vedeta argentiniana Leo Messi a facut diferența in prima repriza, marcand cu un…

- Argentina – Australia este cel mai important meci al zilei de la Campionatul Mondial de Fotbal, programat la doar dupa ore de duelul in care reprezentativa din Țarile de Jos va infrunta SUA. Toate privirile sunt indreptate spre Lionel Messi, dupa ce starul sud-american a ratat un penalty in duelul cu…

- Confruntarea Argentina – Australia, de la Cupa Mondiala din Qatar, va fi meciul cu numarul 1.000 din cariera argentinianului Lionel Messi, informeaza L’Equipe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Julian Marchioni, argentinianul Iașiului, a scos in evidența ca naționala „pumelor” e dependenta de Lionel Messi , solicitand și el ca in momentele de criza și alți jucatori sa iasa la rampa. Argentina - Australia, in optimi la CM 2022, se joaca azi, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Campionatul Mondial de fotbal din Qatar a ajuns la faza optimilor de finala, iar primele meciuri vor avea loc sambata, 3 decembrie. Partidele din grupe, 48 la numar, s-au incheiat si au consemnat cateva mari surprize. Belgia, medaliata cu bronz a ultimei editii a Cupei Mondiale, a plecat acasa, la fel…

- Criticat de presa din Argentina, dupa meciul de debut la Campionatul Mondial de Fotbal, Lionel Messi „s-a trezit in duelul cu Mexic. Starul „pumelor” a deschis scorul și și-a readus echipa in batalia pentru calificarea in optimi. Execuția sa a fost analizata de mulți specialiști și s-a aflat care a…

- Lionel Messi nu a jucat grozav in meciul Argentina – Mexic, dar a deschis drumul echipei sale spre victorie. Starul sud-american a fost șef de la galerie dupa partida, caștigata cu 2-0, in care a egalat recordul legendarului Diego Armando Maradona. Cum „l-a motivat” Mihai Stoica. Argentina a caștigat…