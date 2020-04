Stiri pe aceeasi tema

- Massimo Moratti, fost președinte la Inter Milano, crede ca „in aceasta situație, Lionel Messi nu este un vis interzis”. Contractul lui Leo Messi se incheie pe 30 iunie 2021, dar argentinianul in varsta de 32 de ani ar putea parasi Barcelona. O clauza din contract ii permite sa plece in fiecare vara,…

- Editia a 32-a a premiilor Moliere, anuntata initial pentru 11 mai, a fost amanata pentru mijlocul lunii iunie sau inceputul lunii iulie, potrivit producatorului de spectacole Jean-Marc Dumontet, proprietarul mai multor teatre pariziene.

- Presedintele Klaus Iohannis va decreta stare de urgenta la inceputul saptamanii viitoare, ca urmare a epidemiei de coronavirus. Romania a depasit 100 de cazuri de imbolnaviri. ”Acesta stare de urgenta va face posibila alocarea de noi resurse”, a spus Klaus Iohannis. Am decis sa decretez stare de urgenta…

- Republica Ceha isi va inchide granitele, incepand de luni, pentru a tine sub control epidemia de coronavirus. Singurele exceptii sunt cetațenii cehi sau cei cu permis de rezidenta care se intorc in...

- Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a declarat ca sunt multe persoane care au intrat in contact cu barbatul din Gorj depistat cu coronavirus, iar Directia de Sanatate Publica locala desfasoara noi investigatii epidemiologice. Moldovan a precizat ca la inceputul saptamanii viitoare…

- Antrenorul echipei FC Barcelona, Quique Setien, a evitat sa intre miercuri in controversa deschisa prin declaratiile lui Eric Abidal si Leo Messi, spunand ca nu este preocupat si ca nu are de ce sa se implice in viata vedetei argentiniene. ''Ceea ce ma intereseaza pe mine este fotbalul. Restul…

- Sfarșitul saptamanii va aduce temperaturi peste cele normale acestei perioade, iar vremea calda se va prelungi și in primele zile ale saptamanii viitoare, a anunțat, in emisiunea ”Adriana Nedelea LA FIX”, meteorologul Raul Ilea, de la Administrația Naționala de Meteorologie.”Avem o vreme destul de calda…