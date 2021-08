Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona nu renunța la Lionel Messi. In incercarea de a evita plecarea starului argentinian de pe Camp Nou, clubul spaniol de fotbal i-a facut lui Messi o noua oferta, informeaza Digi24.ro .

- Potrivit postului de televiziune Beteve, CEO-ul clubului "blaugrana", Ferran Reverter, l-a contactat in cursul noptii de luni spre marti pe tatal si reprezentantul jucatorului, Jorge Messi, pentru a-i face o noua propunere, cu speranta ca cel mai bun fotbalist din istoria Barcelonei isi va continua…

- Starul argentinian Lionel Messi a izbucnit in lacrimi la conferinta de presa pe care a sustinut-o duminica, la stadionul Camp Nou, in cadrul careia si-a anuntat despartirea de FC Barcelona, clubul la care si-a petrecut intreaga sa cariera de fotbalist. "Nu stiu daca voi putea vorbi. In aceste zile,…

- Lionel Messi (34 de ani) a susținut o conferința de presa in care a vorbit despre plecarea de la Barcelona și despre ce va face in viitor. Starul argentinian a fost intrebat de jurnaliști despre negocierile cu PSG, clubul care are cele mai mari șanse de a-l aduce și despre care s-a scris ca ii pregatește…

- Contractul starului argentinian Lionel Messi cu clubul de fotbal FC Barcelona se incheie miercuri, 30 iunie, la miezul noptii. Deocamdata parțile nu au ajuns la un nou acord oficial privind prelungirea ințelegerii dupa cum informeaza presa spaniola. Astfel, in cazul in care situația nu se schimba, iar…

- Contractul starului argentinian Lionel Messi cu clubul de fotbal FC Barcelona se incheie astazi (miercuri) la miezul noptii, fara ca partile sa ajunga deocamdata la un acord privind prelungirea acestuia, informeaza presa spaniola. Cu exceptia unei intorsaturi neasteptate a situatiei si…

- Presa spaniola susține ca oficialii lui FC Barcelona și Lionel Messi se afla în tratative intense pentru prelungirea contractului starului argentinian. Presedintele catalanilor, Joan Laporta, este în negocieri directe si intense cu Jorge Messi, tatal si impresarul jucatorului argentinian,…