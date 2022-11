Stiri pe aceeasi tema

Jucatorii nationalei de fotbal a Olandei se vor intalni cu un grup de muncitori migranti in Qatar, dupa un antrenament, inaintea primului meci al olandezilor la Cupa Mondiala din acest an, relateaza AP.

Federatia Uruguayana de Fotbal a anuntat lotuul de 26 de jucatori pentru Cupa Mondiala din Qatar. In lot se afla si Luis Suarez si Edinson Cavani, ambii in varsta de 35 de ani, informeaza AFP, potrivit news.ro.

Portarul international elvetian Yvon Mvogo, de la echipa franceza FC Lorient, a parasit terenul de joc in debutul meciului de campionat cu Paris Saint-Germain, fiind victima unui traumatism la genunchiul drept care il face incert pentru Cupa Mondiala din Qatar, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Lionel Messi, capitanul echipei Argentinei, sustine ca Franta, campioana mondiala en titre, si Brazilia sunt marile favorite la Cupa Mondiala 2022 din Qatar, pentru ca au un nucleu de fotbalisti care joaca de mult timp impreuna, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Internationalul argentinian Lionel Messi a confirmat joi ca Mondialul din Qatar va fi ultimul pentru el si ultima sansa de a cuceri trofeul alaturi de nationala Argentinei.

Lionel Messi, superstarul lui Paris Saint-Germain, vrea sa caștige in sfarșit Cupa Mondiala in ceea ce va fi probabil ultimul sau turneu major cu Argentina, aflata in ultima vreme intr-o forma uimitoare, scrie Mediafax.

Clubul de fotbal Paris Saint-Germain si unii dintre jucatorii sai, in special starul Lionel Messi, fac obiectul criticilor pentru utilizarea excesiva a avionului in deplasarile pe care le efectueaza, in plina criza energetica, informeaza agentia EFE, potrivit Agerpres.