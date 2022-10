Stiri pe aceeasi tema

- Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a vorbit desare posibilitatea ca Nicolae Dica sa fie demis dupa umilința cu Silkeborg. „Dica e ok, dar acum trebuie sa vorbesc și cu el, asta e o problema. Daca nu joaca echipa nimic trebuie sa vedem ce se intampla și cine e vinovatul. Nu se pune problema sa il schimb”,…

- Starul argentinian Lionel Messi, accidentat la gamba, nu va juca pentru Paris Saint-Germain in meciul pe care il va sustine sambata la Reims in prima liga franceza de fotbal, a anuntat antrenorul Christophe Galtier, citat de Reuters.

- Helmut Duckadam a scris, joi seara, pe Facebook, dupa meciul Silkeborg – FCSB 5-0, ca in opinia sa “Steaua nu mai exista”. Fostul mare portar a menționat ca responsabilii FCSB si CSA “si-au batut joc” de istoria echipei. “Eu am fost unul dintre putinii care am sustinut ca FCSB este Steaua. De azi, o…

- Antrenorul formatiei FCSB, Nicolae Dica, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa lupta pentru ocuparea pozitiei a doua in grupa B a Conference League, alaturi de adversarul de joi, Anderlecht, si echipa daneza Silkeborg, englezii de la West Ham fiind considerati favoriti. Fii…

- ​Suporterilor echipei OGC Nice le este interzis sa mearga duminica in Corsica, la meciul cu AC Ajaccio, din etapa a șaptea a campionatului Frantei, a anuntat prefectura Corse-du-Sud. Decizia vine la cateva zile dupa incidentele violente de la Nisa, de la partida cu FC Koln, din Conference League.

- Kylian Mbappe a marcat cel mai rapid gol din ultimii 30 de ani in campionatul Frantei, duminica seara, in meciul cu Lille OSC, disputat in deplasare, cu scorul de 7-1, in etapa a treia din Ligue 1. A fost cel mai rapid gol al campionatului, egaland recordul stabilit de Michel Rio in 15 februarie 1992,…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a declarat, joi seara, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa infrangerea suferita in meciul cu Viking Stavanger, ca este ghinionist deoarece adversarii au marcat la singurele ocazii avute. „Ma așteptam sa nu spuna treaba asta David Miculescu (n.r. – despre…

- PSG vrea sa prelungeasca acordul lui Lionel Messi, conform publicatiei Marca, citata de Agerpres. Internaționalul Argentinian s-a transferat la echipa franceza in 2021, insa evolutiile sale au fost sub asteptari, el marcand doar 6 goluri sezonul trecut. Messi are contract pana in 2023, dar presa spaniola…