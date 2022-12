Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul selectionatei Argentinei, Lionel Messi, a fost desemnat de FIFA cel mai bun jucator al editiei 2022 a Cupei Mondiale de fotbal, din Qatar, duminica seara, dupa ce si-a condus echipa la castigarea trofeului in finala cu Franta.

- Lionel Messi a fost desemnat cel mai bun jucator al Cupei Mondiale din Quatar, la Doha. Celebrul fotbalist a marcat doua goluri in cadrul meciului din seara aceasta și a adus victoria Argentinei in fața Franței. Sportivul a avut parte de cea mai emoționata felicitare, din partea mamei lui! Imaginile…

- Lionel Messi a declarat dupa finala Argentina-Franța de la Cupa Mondiala din Qatar ca isi doreste sa mai joace cateva meciuri pentru nationala „Pumelor” si in calitate de campion mondial, informeaza Clarin, citat de News.ro . „Vreau sa mai joc cateva meciuri si in calitate de campion mondial. Asta isi…

- Lionel Messi a condus naționala Argentinei spre al treilea titlu din istorie și a fost desemnat cel mai bun jucator al turneului din Qatar. Starul sud-american a devenit fotbalistul cu cele mai multe meciuri la Campionatele Mondiale reușind sa-l depașeasca la acest capitol pe germanul Lothar Matthaus.…

- Capitanul selectionatei Argentinei, Lionel Messi, si-a condus echipa la castigarea trofeului in finala cu Franta, fiind desemnat de FIFA cel mai bun jucator al editiei 2022 a Cupei Mondiale de fotbal, din Qatar.

- Atacantul argentinian Lionel Messi a fost desemnat cel mai bun jucator al Cupei Mondiale din Qatar, duminica seara, la Doha. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Legendarul fotbalist brazilian Rivaldo a transmis un mesaj de susținere pentru Lionel Messi, in incercarea acestuia de a caștiga Cupa Mondiala, brazilianul spunand ca '„Dumnezeu il va incorona'' pe starul argentinian duminica.

- Lionel Messi a stralucit din nou in Qatar și a contribuit decisiv la calificarea Argentinei in finala Cupei Mondiale. Dupa ce a inscris un gol și a oferit un assist in meciul cu Croația (3-0), capitanul „Pumelor” le-a transmis un mesaj fanilor.