- Lionel Messi nu va mai continua la Paris Saint Germain din vara, dupa ce argentinianul a anunțat prin intermediul tatalui sau ca nu iși va prelungi contractul cu formația de pe Parc des Princes. Barcelona cauta soluții pentru a-l readuce in LaLiga.

- Al-Hilal i-a propus lui Lionel Messi cel mai mare salariu din istoria fotbalului, de 400 de milioane de euro pe an, pentru a-l convinge sa evolueze in campionatul Arabiei Saudite, informeaza ziarul Marca, care citeaza diverse surse. Daca va accepta oferta clubului, Messi va avea ocazia sa joace impotriva…

- Conducerea clubului spaniol de fotbal FC Barcelona a demarat ofensiva pentru readucerea pe Camp Nou a starului argentinian Lionel Messi, al carui contract cu echipa franceza Paris Saint-Germain expira la finalul acestui sezon, scrie presa catalana, potrivit Agerpres.Potrivit cotidianului El Mundo…

- Premiera pentru Alba Iulia: A ajuns singura reședința de județ din Romania fara chioșcuri stradale de difuzare a presei! Premiera pentru Alba Iulia: A ajuns singura reședința de județ din Romania fara chioșcuri stradale de difuzare a presei! De astazi, Alba Iulia inregistreaza o noua premiera, este…

- Lionel Messi (35 de ani), fotbalistul argentinian al campioanei Franței, PSG, a bifat o borna impresionanta in meciul caștigat la limita de parizieni, scor 2-1, pe terenul lui Brest, in runda cu numarul 27 din Ligue 1. Sud-americanul a ajuns la 300 de pase de gol date la nivel de club in cariera, primul…

- Adrian Mititelu, finanțatorul de la FCU Craiova, a vorbit din nou despre meciul pierdut cu Sepsi la „masa verde”, in urma scandarilor xenofobe ale fanilor olteni Pe 29 ianuarie, Sepsi - FCU Craiova a fost oprit definitiv in minutul 26, la 0-0, din cauza scandarilor xenofobe ale suporterilor echipei…

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi (Paris Saint-Germain), castigator al Cupei Mondiale cu echipa sa nationala, in decembrie, in Qatar, a fost desemnat cel mai bun jucator al sezonului trecut, in cadrul galei Premiile The Best FIFA, luni seara, la Paris. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Lionel Messi (35 de ani), extrema dreapta argentiniana a campioanei Franței, PSG, a bifat, duminica seara, datorita golului marcat in derby-ul cu Olympique Marseille, caștigat de parizieni cu scorul de 3-0, o borna istorica. Caștigatorul de 7 ori al Balonului de Aur a devenit al doilea jucator din…