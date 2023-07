Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi si Sergio Busquets se alatura echipei Inter Miami pentru a fi competitivi, nu ca sa fie in vacanta, a declarat noul antrenor al formatiei din Major League Soccer (MLS), Gerardo Martino, informeaza Reuters, potrivit news.ro.Tehnicianul in varsta de 60 de ani i-a antrenat pe Messi si Busquets…

- Lionel Messi, 36 de ani, intenționeaza ca vreme de un an de zile sa nu se mai prezinte la meciurile naționalei Argentinei, pentru a-și ajuta familia sa se acomodeze in Statele Unite. El urmeaza sa semneze cu Inter Miami. Lionel Messi și-a facut planurile pentru sezonul viitor. N-a semnat inca un contract,…

- Starul argentinian, Lionel Messi, implinelte astazi 36 de ani. Lionel Messi, capitanul selecționatei de fotbal a Argentinei, campioana lumii la ora actula, este considerat drept cel mai bun jucator din generația sa și unul dintre cei mai mari din istoria fotbalului, fiind nominalizat la „Jucatorul anului”…

- Lionel Messi s-a desparțit de PSG și a semnat cu Inter Miami, iar dupa meciul Argentinei in care a marcat cel mai rapid gol din cariera, a ales sa plece in vacanța. Totuși, debutul sau in SUA se apropie.

- Superstarul francez Kylian Mbappe nu iși va prelungi contractul cu PSG și ar putea ajunge in aceasta vara la Real Madrid, formație cu care a mai negociat in trecut. Dupa ce s-a desparțit de Lionel Messi , care s-a transferat la Inter Miami, Paris Saint Germain l-ar putea pierde și pe Kylian Mbappe,…

- Lionel Messi a avut probleme la Beijing unde a ajuns cu naționala Argentinei, care va juca un meci amical cu selecționata Chinei, pe 15 iunie. Starul „pumelor” a fost oprit de polițiștii din aeroport din cauza faptului ca nu avea la el documentele necesare. Fotbalistul a fost foarte derutat și a parut…

- Lionel Messi va deveni in curand noul jucator al lui Inter Miami, dupa ce-i va expira ințelegerea cu PSG. Va primi un salariu uriaș in MLS, dar nu va fi cel mai bine platit sportiv din SUA. Starul argentinian a refuzat oferta din Arabia Saudita, unde ar fi incasat 363 de milioane de euro anual, și a…

- Starul argentinian Lionel Messi a declarat pentru presa spaniola ca a decis sa semneze un contract cu gruparea Inter Miami, dupa despartirea de Paris Saint-Germain. "Am decis sa merg la Miami. Inca nu este intelegerea facuta suta la suta, mai sunt cateva detalii de finalizat, dar aceasta este decizia…