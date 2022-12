Lionel Messi n-a uitat de Maradona! Starul Argentinei a postat, pe Instagram, un mesaj in care dedica trofeul caștigat, la CM 2022, și lui „El Pibe D’Oro”. Argentina s-a impus in fața Franței, scor 3-3 (4-2 d.l.d), in finala CM 2022. Lionel Messi n-a uitat de Maradona! Mesaj emoționat postat de starul Argentinei Lionel Messi […] The post Lionel Messi n-a uitat de Maradona! Mesaj emoționat postat de starul Argentinei: „Trofeul este și pentru Diego!” appeared first on Antena Sport . The post Lionel Messi n-a uitat de Maradona! Mesaj emoționat postat de starul Argentinei: „Trofeul este și pentru…