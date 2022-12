Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi a caștigat pentru prima oara in cariera Cupa Mondiala alaturi de naționala Argentinei, iar postarea sa de la finalul turneului din Qatar este a doua cea mai apreciata din istoria Instagram.

- Reprezentativa Argentinei a castigat, duminica, pentru a treia oara Cupa Mondiala la fotbal, invingand in finala din Qatar, disputata pe stadionul Lusail, cu scorul de 4-2 la lovituri de departajare (3-3 dupa prelungiri). Unii argentinieni au avut ghinionul de a zbura cu avionul chiar in timpul finalei…

- Lionel Messi, purtand un halat negru din Qatar peste tricoul alb-albastru al Argentinei, a sarutat Cupa Mondiala, s-a indreptat spre coechipierii sai și a ridicat trofeul de aur in aer. A fost o priveliște emblematica care il plaseaza in sfarșit – definitiv – pe superstarul fotbalului in panteonul celor…

- Pentru prima oara in ultimii 36 de ani, presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, va rata finala Cupei Mondiale de fotbal, care se va disputa duminica, 18 decembrie, in Qatar, informeaza agentia DPA, citat de Agerpres.Thomas Bach va ramane acasa sa vada meciul care va stabili…

- Mijlocasul Cameron Devlin, care nu a jucat niciun minut pentru echipa Australiei la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, a plecat acasa cu unul dintre cele mai mari premii, dupa ce a facut schimb de tricouri cu starul argentinian Lionel Messi la finalul meciului direct din optimile de finala, relateaza…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care se afla in Argentina pentru a disputa un meci demonstrativ in compania norvegianului Casper Ruud, a afirmat ca Lionel Messi si colegii sai din nationala "albiceleste" raman in continuare printre favoritii Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, in ciuda esecului suprinzator…

- Reprezentativa Argentinei a fost invinsa, marti, cu scorul de 2-1, de selectionata Arabiei Saudite, intr-uun meci din Grupa C a Cupei Mondiale din Qatar, potrivit news.ro.Argentinienii au condus cu 1-0, prin golul marcat in minutul 10 de Lionel Messi, din penalti. Fii la curent cu cele mai…

- Daca nu mai putem conta pe serviciile Caracatitei Paul pentru a prezice cine ia Cupa Mondiala FIFA in 2022, atunci lasam AI-ul sa isi faca treaba. EA Sports l-a pus la treaba si a lasat FIFA 23 sa joace meciurile de la Cupa Mondiala, decizand castigatorul. FIFA World Cup 2022 debuteaza pe 20 noiembrie…