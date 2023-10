Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi a rezistat doar 37 de minute in meciul lui Inter Miami cu Toronto FC, incheiat 4-0. Argentinianul de 36 de ani a acuzat unele probleme fizice, insa antrenorul Gerardo „Tata” Martino e optimist ca vedeta echipei nu se confrunta cu o ruptura musculara. Menajat in precedentul meci, cu Atlanta…

- Neymar s-a exprimat in videoclipul de prezentare a noului sau club, Al-Hilal. El a explicat ca asteapta cu nerabdare sa se intalneasca cu unele dintre cele mai mari vedete ale lumii, precum Cristiano Ronaldo, si a laudat decizia acestuia de a fi primul nume mare care se alatura Arabiei Saudite, potrivit…

- Inter Miami CF, clubul de football deținut de catre David Beckham, Jorge Mas și Jorge R. Mas a ajuns in finala Leagues Cup, dupa o victorie cu 4-1 in fața celor de la Philadelphia. Lionel Andres Messi, poreclit și “La Pulga” de catre presa spaniola, a avut o reușita spectaculoasa in prima repriza a…

- Lionel Messi a marcat și in al șaselea meci jucat la Inter Miami, victoria 4-1 cu Philadelphia Union. Argentinianul a inscris pentru 2-0 in minutul 20, cu un șut de la aproximativ 25 de metri, scrie digisport.ro .

- PSG l-a vandut pe Neymar (31 de ani) in Arabia Saudita, la Al Hilal, și l-ar putea inlocui pe brazilian cu italianul Federico Chiesa (25), de la Juventus. PSG a renunțat in aceasta vara la doi dintre principalii oameni de atac. Lionel Messi a plecat gratis și a semnat cu Inter Miami, Neymar a fost vandut…

- Lionel Messi a marcat al patrulea si al cincilea sau gol, miercuri, la al treilea sau meci pentru Inter Miami, in victoria cu 3-1 in fata echipei Orlando, la Fort Lauderdale (Florida), in 16-imile de finala ale Cupei Ligii nord-americane.Argentinianul a finalizat de doua ori din apropiere, prima…

- La debutul pentru Inter Miami, Lionel Messi (36 de ani) a adus victoria noii sale echipe in meciul cu Cruz Azul (2-1) din Leagues Cup, o competiție la care participa echipele din SUA și Mexic. Noaptea trecuta, Lionel Messi a jucat pentru prima data in tricoul lui Inter Miami. Și ce debut a fost! Argentinianul…

- Starul fotbalului mondial Lionel Messi a sosit, marti, in Florida inainte de a semna cu Inter Miami, potrivit unor imagini difuzate de televiziunea americana ESPN, potrivit news.ro.Argentinianul a sosit cu un avion privat pe un mic aeroport din Fort Lauderdale, situat langa stadionul clubului american…