- Zeci de milioane de argentinieni sarbatoresc in aceste clipe victoria naționalei lui Lionel Messi in fața Franței la Cupa Mondiala din Qatar. Centrul capitalei, Buenos Aires, este plin de fanii ieșiți in strada.Naționala de fotbal a Argentinei a caștigat finala Cupei Mondiala dupa ce s-a impus in fața…

- Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei, a decis ce echipa de start va timite impotriva Franței, in finala Campionatului Mondial. Argentina - Franța e marea finala a Campionatului Mondial din Qatar. Ultimul act se va disputa duminica, 18 decembrie, de la 17:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in…

- David Trezeguet, fostul mare atacant francez, campion mondial in 1998, ține cu Argentina in finala de la CM 2022. Argentina - Franța e marea finala a Campionatului Mondial din Qatar. Ultimul act se va disputa duminica, 18 decembrie, de la 17:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR 1.…

- Ousmane Dembele, extrema de 25 de ani a Barcelonei și a Franței, a prefațat duelul cu Argentina, din finala Campionatului Mondial. Argentina - Franța se joaca duminica, de la ora 17:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisa la TV pe TVR 1. Titular in atacantul lui Didier Deschamps, Dembele…

- Lionel Messi, capitanul selectionatei de fotbal a Argentinei, a anuntat ca finala Cupei Mondiale din Qatar va fi ultimul meci din cariera sa pe care il va disputa la un turneu final mondial, informeaza Reuters. Citește și: Doliu in familia președintelui Fililalei Pitești a Uniunii Scriitorilor „Ma simt…

- Argentina a invins Croația, scor 3-0, in semifinalele Campionatului Mondial din Qatar. Lionel Messi și Julian Alvarez (x2) au marcat golurile sud-americanilor. Astazi, selectionata Frantei, campioana mondiala en-titre, va intalni echipa Marocului, pe Al Bayt Stadium din Al Khor, de la ora 21:00. Citește…