Stiri pe aceeasi tema

- Carlo Ancelotti, faimosul italian de-abia demis de Napoli, va fi numit manager la Everton, cel tarziu maine. Iar Arsenal il vrea pe Mikel Arteta, asistentul lui Guardiola la Manchester City. Pe 10 decembrie, Carlo Ancelotti a fost demis de Napoli. Doar un an și jumatate a stat marele antrenor italian…

- Miercuri au avut loc ultimele meciuri din grupele Ligii Campionilor, sezonul 2019/2020. In urma rezultatelor inregistate, se cunosc toate cele 16 echipe calificate in faza optimilor de finala.Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Munchen, Tottenham, Manchester City, Atalanta, Juventus,…

- Astazi se disputa ultimele 8 meciuri din grupele Champions League, sezonul 2019/2020. Barcelona, PSG, Juventus, Bayern Munchen, Real Madrid, Tottenham, Manchester City, Liverpool, Napoli, Valencia, Chelsea, Leipzig, Lyon și Borussia Dortmund sunt echipele care s-au calificat deja in optimi Vezi AICI…

- France Football va anunța câștigatorul Balonului de Aur 2019, luni, într-o ceremonie are va avea loc la Paris, în Théâtre du Châtelet. Publicația a anunțat 30 de nominalizați pentru premiul de cel mai bun fotbalist, potrivit Mediafax. Ediția cu numarul 64 a Balonului…

- Liga Campionilor, etapa a 5-a din faza grupelor: Marti, 26 noiembire: Grupa A: Galatasaray – Club Brugge 1-1, Real Madrid – PSG 2-2;Clasament: 1. PSG 13 puncte (golaveraj 12:2), 2. Real Madrid 8 (11:7), 3. Club Brugge 3 (3:9), 4. Galatasaray 2 (1:9). Grupa B: Tottenham – Olympiakos 4-2, Steaua Rosie…

- Zlatan Ibrahimovic (38 de ani) a anunțat ca nu va mai continua in MLS la LA Galaxy, insa pana la aceasta ora nu se știe viitoarea destinație. Echipe importante precum AC Milan sau Napoli s-au interesat de el. Și Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, a fost intrebat daca și-ar dori un jucator ca Zlatan…

- Biletul weekendului pariuri1x2.ro In selecție, cele mai așteptate 3 partide ale finalului de saptamana. Pariem pe aceeași varianta, ”ambele marcheaza”, in derby-urile Bayern Munchen – Dortmund, Liverpool – Manchester City și Marseille – Lyon. In completare, ponturi pe duelurile de Liga 1 Sepsi…

- Kylian Mbappe, atacantul lui Paris Saint-Germain si al nationalei Frantei, este printre jucatorii nominalizati pentru trofeul Balonul de Aur 2019, a anuntat luni France Football. Kylian Mbappe figureaza pe a doua lista de jucatori nominalizati, alaturi de englezul Trent Alexander-Arnold (Liverpool),…