- Argentina s-a calificat pentru a doua oara consecutiv in finala Copa America, invingand marti Canada in semifinale, scor 2-0, gratie in special unui gol marcat de capitanul Lionel Messi. Deja castigatoare a Copa America 2021 si a Cupei Mondiale 2022, Argentina s-a calificat in finala Copa…

- Canada a eliminat Venezuela vineri, la Arlington, Texas, intr-un meci incheiat la loviturile de departajare (1-1, 4-3). Aflata la prima participare in competitie, nationala canadiana va intalni Argentina, in semifinale.

- Argentina s-a calificat in semifinalele Copa America, dupa ce a trecut de Ecuador, scor 1-1 (4-2, dupa loviturile de departajare). Lionel Messi (37 de ani) a ratat prima execuție din serie, insa capitanul „pumelor” a fost salvat de catre portarul Emiliano Martinez, care a aparat doua mingi trimise de…

- Argentina s-a calificat greu in semifinalele Copa America, eliminand. joi, Ecuadorul la loviturile de departajare (1-1, 4-2), gratie a doua interventii ale portarului Emiliano "Dibu" Martinez. Lionel Messi a ratat la loviturile de departajare, potrivit news.ro

- S-a terminat faza grupelor la Copa America, iar Brazilia are un adversar infernal in sferturile de finala: Uruguay. Brazilia - Columbia, scor 1-1, a fost ultimul meci al grupelor la Copa America 2024. Brazilienii au terminat pe locul 2 in grupa, cu 5 puncte, sub Columbia, și are parte de un traseu extrem…

- Argentina a invins cu scorul de 2-0 selecționata din Peru, asigurandu-și calificarea in „sferturile” de la Copa America de pe prima poziție. „Pumele” au facut spectacol in ultimul meci al Grupei A, din care au mai facut parte Canada și Chile. Cu Lionel Messi ramas pe banca in meciul disputat chiar la…

- Argentina, campioana mondiala la fotbal, trebuie sa uite recentele succese cand va incepe campania de aparare a titlului in Copa America 2024 din Statele Unite, a opinat selectionerul Lionel Scaloni, inaintea primului meci cu Canada, programat, joi, in Grupa A, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

- Cu doua reușite ale lui Lionel Messi și Lautaro Martinez, campioana mondiala s-a impus convingator vineri, scor 4-1, in ultimul amical inainte de startul Copa America din Statele Unite, unde iși va apara titlul. A fost un inceput nefast pentru campionii mondiali care au fost conduși inca de la inceputul…