Lionel Messi a reușit o dubla de senzație in doar 3 minute, pentru istorie, in Argentina – Jamaica, meci in care a fost introdus pe teren in minutul 56. ”E ca Federer”, susține selecționerul ”Pumelor”, Lionel Scaloni. Messi a transformat un amical banal cu Jamaica intr-un show total. A marcat mai intai cu un șut […] The post Lionel Messi, dubla de senzație in doar 3 minute, pentru istorie. Noi recorduri dupa Argentina – Jamaica 3-0 appeared first on Antena Sport . The post Lionel Messi, dubla de senzație in doar 3 minute, pentru istorie. Noi recorduri dupa Argentina – Jamaica 3-0 first appeared…