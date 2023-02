Lionel Messi a fost desemnat cel mai bun jucator al anului 2022. Starul argentinian, care joaca la Paris Saint-Germain, a mai adaugat un titlu la colecția sa impresionanta de trofee, pe care le-a acumulat de-a lungul carierei sale in fotbal. In urma cu doar cateva ore, in cadrul Galei FIFA Best, fotbalistul a primit titlul pentru cel mai bun jucator al anului 2022. Care a fost reacția lui Lionel Messi, dupa inmanarea premiului.