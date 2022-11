Pugilistul mexican Canelo Alvarez i-a transmis, luni, un mesaj dur argentinianului Lionel Messi. Alvarez s-a simțit ofensat de un videoclip din vestiar care il arata pe atacantul argentinian dand pe jos tricoul mexican dupa victoria echipei sale la Campionatul Mondial impotriva Mexicului. „L-ati vazut pe Messi curatand podeaua cu tricoul si steagul nostru?„, a scris Alvarez, luni, pe contul sau de Twitter. „Sa-l roage pe Dumnezeu sa nu-l gasesc!”, a adaugat el intr-un alt tweet. Canelo Alvarez are 2,2 milioane de urmaritori. Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! — Canelo Alvarez (@Canelo)…