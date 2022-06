Stiri pe aceeasi tema

- Secolul XX a fost numit secolul bolilor de cancer. Conform unui studiu, obezitatea va fi principala cauza de deces și invaliditate in secolul XXI. Aceasta epidemie se datoreaza in mare parte stilului de viața din ce in ce mai sedentar. Din cauza abundenței de alimente gustoase și bogate in grasimi.…

- Vestea ca Bianca Dragușanu este insarcinata a surprins tot showbiz-ul romanesc, chiar daca vedeta iși dorea de foarte mult timp sa aduca pe lume cel de-al doilea copil. Diva s-a filmat pe Tik-Tok pe sunetul Anei Morodan și a dezvaluit lucrul la care a renunțat in ultima perioada. Iata ce nu mai obișnuiește…

- Gina Pistol, in varsta de 51 de ani, a devenit pentru prima oara mama, in luna martie a anului trecut, cand a adus pe lume o fetița, pe Josephine. De atunci, viața vedetei și a lui Smiley s-a schimbat total. Recent, prezentatoarea TV s-a intors pe platourle de filmare și a dezvaluit cat a slabit dupa…

- Medicii legiști au descoperit cauza morții jucatorului de polo de la Dinamo. Din pacate, s-a stins din viața la doar 23 de ani, in timpul unei partide impotriva Rapidului. Medicii au aflat de ce a murit Andrei Draghici. Ce spune raportul IML Tanarul de 23 de ani ar fi suferit de un defect septal atrial.…

- Prezentatoarea TV Ramona Pauleanu și soțul ei se pregatesc de botezul baiețelului lor, dupa ce luni de zile acesta a fost nevoit sa stea in spital din cauza problemelor de sanatate. Vedeta de la Pro TV a nascut prematur gemeni, un baiat și o fata. Fetița a fost deja botezata, iar la jumatatea lunii…

- Simona Patruleasa este prezentator de știri de aproximativ 20 de ani. Are o experiența vasta in acest domeniu, pe care acum il stapanește pe deplin. Intr-un interviu pentru revista VIVA! , vedeta de la Kanal D a dezvaluit ce i s-a intamplat de debutul pe micul ecran. „Mi s-a intamplat sa fiu victima…

- Lionel Messi, apariție de senzație la naționala Argentinei. Starul de la PSG nu trece prin cea mai buna perioada a carierei sale. Plecarea de la Barcelona i-a „frant”, parca, inspirația genialului argentinian. Caștigatorul a 7 Baloane de Aur s-a alaturat colegilor sai de la naționala „pumelor”, pentru…

- Lionel Messi nu e primul nici la salariu. Starul argentinian are, probabil, cel mai slab sezon din intreaga sa cariera. Mutarea de la Barcelona la PSG, de vara trecuta, nu i-a priit caștigatorului de șapte Baloane de Aur. Deja, zvonurile privind desparțirea sa de clubul parizian sunt tot mai intense.…