Stiri pe aceeasi tema

- Prima reactie a lui Lionel Messi, dupa ce a caștigat premiul FIFA „The Best 2023”, a fost una extrem de emotionanta. Starul argentinian a castigat pentru a doua oara in cariera acest trofeu si i-a egalat pe Cristiano Ronaldo si pe Robert Lewandowski. Lionel Messi a castigat competitia cu Kylian Mbappe…

- Lionel Scaloni a castigat lupta cu Ancelotti si a fost desemnat cel mai bun antrenor al anului in gala „FIFA The Best 2023”. Scaloni a reusit o performanta incredibila si a castigat Campionatul Mondial cu Argentina. Lionel Scaloni a castigat lupta cu Pep Guardiola si Carlo Ancelotti pentru titlul de…

- Azi, de la ora 22:00, are loc Gala FIFA The Best. Evenimentul va fi live pe GSP.ro. La Paris, FIFA va oferi azi 8 premii, printre care premiul pentru cel mai bun jucator, cea mai buna jucatoare, cel mai bun antrenor sau trofeul FIFA Fair Play. Pentru decernarea premiilor se iau in calcul prestațiile…

- LIVE BLOG Meciurile zilei din campionatele de top ale Europei sunt pe www.as.ro. Toate fazele importante din duelurile stelare sunt AICI. Rezultatele sunt aici. Update 23:15: Kylian Mbappe reușește „dubla” iar meciul de pe Stade Velodrome este decis! Update 22:15: Kylian Mbappe și Lionel Messi fac show…

- Karim Benzema a oferit un raspuns taios atunci cand a fost intrebat despre nationala Frantei. Starul lui Real Madrid a declarat ca acest capitol s-a incheiat in cariera lui, si a refuzat sa ofere declaratii despre ceea ce s-a intamplat la Campionatul Mondial din Qatar. Karim Benzema este concentrat…

- FIFA a anunțat lista celor 14 fotbaliști care se lupta pentru trofeul „The Best”, distincție acordata anual de forul internațional. Printre numele selectate se regasesc superstarurile Lionel Messi, Kylian Mbappe sau Karim Benzema. Cristiano Ronaldo nu face parte din lista. Pentru trofeul „The Best”…

- Garda de onoare pentru Lionel Messi la revenirea la PSG, dupa ce a caștigat Cupa Mondiala cu Argentina. Superstarul a avut o vacanța prelungita, dupa triumful de la Mondialul qatarez. Intors la Paris in calitate de campion mondial, Messi a avut parte de o primire calduroasa din partea colegilor, dar…

- Cristiano Ronaldo s-a antrenat la baza lui Real Madrid, la doar cateva zile dupa ce Portugalia a fost eliminata de la Campionatul Mondial. Starul lusitan a ramas fara angajament, dupa ce recent si-a incheiat contractul cu Manchester United. Cristiano Ronaldo a participat alaturi de Portugalia la Campionatul…